Мемы в интернете оказались под угрозой из-за нового закона

Европейский парламент одобрил реформу законодательства в области защиты авторских прав, ограничивающую свободное распространение контента в сети. Об этом объявила член Европейской пиратской партии Джулия Реда (Julia Reda), передает издание The Verge.
«Черный день для свободы интернета: Европарламент отштамповал реформу авторского права, включая статьи 13 и 11. Депутаты отказались даже рассматривать поправки. Итоги окончательного голосования: 348 за, 274 против», — сообщила Реда в Twitter, сопроводив пост хештегом «спаси свой интернет».
По задумке законодателей, нововведения должны защитить создателей контента. Предполагается, что они смогут контролировать его распространение на крупных интернет-платформах. Документ разрабатывался более двух лет.
Критики реформы уверены, что закон угрожает свободе слова, так как ограничит обмен данными в сети. Они называют его нечетким и плохо продуманным.
Чаще всего противники реформы упоминают статью 13 (в новой редакции она получила номер 17). В ней оговаривается, что загружаемые на сайты и в соцсети файлы должны быть эксклюзивными (не нарушать ничьи авторские права). По словам критиков, это приведет к внедрению «фильтров загрузки», — специальных механизмов, которые будут сканировать пользовательский контент на сайтах и быстро удалять «краденые» файлы.
Это позволит их владельцам избежать штрафов за нарушение авторских прав. Однако эксперты считают, что такие меры приведут к исчезновению пародий и мемов в сети. Миллионы человек ранее подписали петицию против этой статьи, отмечает The Verge.
Второе опасение протестующих — статья 11, известная как «налог на ссылки». Она может ограничить распространение новостных материалов из-за обильных цитирований.
Прошлым летом Европарламент проголосовал против этой реформы из-за общественного осуждения инициативы. Документ был направлен на пересмотр.