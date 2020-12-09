Google заподозрили в нарушении российского законодательства и пожаловались в ФАС

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) заподозрил компанию Google LLC в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и в нарушении российского антимонопольного законодательства. РОЦИТ обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и попросил возбудить дело в отношении корпорации, сообщается на сайте центра.

По данным РОЦИТ, сервис YouTube, принадлежащий компании Google, является вторым по популярности сайтом в мире и занимает доминирующее положение в том числе и на российском рынке.

Исходя из формулировок в документах, регулирующих отношения YouTube и его пользователей, можно сделать вывод, что они могут регулироваться законом любого государства, говорится в жалобе. В то же время размещение и показ видео в России может регулироваться законодательством других государств, что является некорректным, считают в РОЦИТ.

«Действующие условия соглашения между Google и пользователями позволяют американской компании произвольно ограничивать любой аккаунт — основания для блокировки или удаления предусматривают практически неограниченное право YouTube действовать по своему усмотрению», — говорится на сайте центра. В РОЦИТ подчеркнули, что на практике российские каналы блокируются без предупреждения и обоснования, а процедура апелляции оказывается неэффективна.

Кроме того, Google может путем настроек алгоритмов для разделов «В тренде» и «Следующее» определять, какие именно видео будут просмотрены пользователем, говорят в РОЦИТ. По мнению представителей организации, в действиях корпорации содержатся признаки запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением.

В 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила штраф для двух структур, входящих в американскую корпорацию, — Google Inc. и Google Ireland Limited, по 500 тысяч рублей для каждой. Компанию признали нарушителем антимонопольного законодательства на рынке приложений для Android. В ФАС заявили, что корпорация саботирует исполнение предписания ФАС об устранении нарушения. В ведомстве также подчеркнули, что планируют штрафовать корпорацию до того момента, пока она не исполнит распоряжение службы.