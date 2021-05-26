В Кремле заявили о планах регулировать «все и вся» в интернете

В Кремле высказались о том, в какую сторону планируется расширять полномочия Роскомнадзора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России должно существовать законодательство, которое бы регулировало все сферы в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что сегодня интернет затрагивает абсолютно все сферы жизни людей, а не является параллельным миром, как это было раньше.

«И если в нашем с вами мире существует законодательство действующее, которое регулирует все и вся, то точно так же должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете», — отметил пресс-секретарь президента и подчеркнул, что именно в этом и заключается функция Роскомнадзора.

Ранее о том, что полномочия Роскомнадзора будут расширяться, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, у регулятора появится новый функционал, а также вырастет количество сотрудников.

Кириенко также подчеркнул, что Роскомнадзору необходимо улучшать технологии, используемые в работе, а также участвовать в изменении нормативно-правовой базы, связанной с регулированием интернета.