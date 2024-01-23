Apple оштрафовали на 800 тысяч рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple на 800 тысяч рублей за отказ удалить из своего приложения Apple Books книгу «Майн Кампф» (признана в России экстремистским материалом) Адольфа Гитлера. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил признать компанию Apple Distribution International виновной в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — говорится в заявлении суда. Корпорации назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.
Заседание было закрытым по инициативе Аpple, так как в деле содержатся документы, составляющие коммерческую тайну. Решение по делу оглашалось в открытом режиме.
22 января компания Apple оплатила антимонопольный штраф почти на 1,2 миллиарда рублей. Денежные средства поступили в бюджет Российской Федерации.
О том, что компанию оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей за нарушение антимонопольного законодательства, стало известно в январе 2023 года. В ФАС заявили, что Apple навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях для устройств на базе iOS платежный инструмент компании. Корпорацию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением.
Книга «Майн кампф» признана экстремистским материалом и запрещена к распространению с 2010 года. При этом она остается доступна в сервисе Apple Books.