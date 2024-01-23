Apple оштрафовали на 800 тысяч рублей

Суд оштрафовал Apple на 800 тысяч рублей за отказ удалить книгу «Майн Кампф»

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple на 800 тысяч рублей за отказ удалить из своего приложения Apple Books книгу «Майн Кампф» (признана в России экстремистским материалом) Адольфа Гитлера. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать компанию Apple Distribution International виновной в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — говорится в заявлении суда. Корпорации назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

Заседание было закрытым по инициативе Аpple, так как в деле содержатся документы, составляющие коммерческую тайну. Решение по делу оглашалось в открытом режиме.

22 января компания Apple оплатила антимонопольный штраф почти на 1,2 миллиарда рублей. Денежные средства поступили в бюджет Российской Федерации.

О том, что компанию оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей за нарушение антимонопольного законодательства, стало известно в январе 2023 года. В ФАС заявили, что Apple навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях для устройств на базе iOS платежный инструмент компании. Корпорацию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением.

Книга «Майн кампф» признана экстремистским материалом и запрещена к распространению с 2010 года. При этом она остается доступна в сервисе Apple Books.