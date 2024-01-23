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16:31, 23 января 2024Интернет и СМИ

Apple оштрафовали на 800 тысяч рублей

Суд оштрафовал Apple на 800 тысяч рублей за отказ удалить книгу «Майн Кампф»

Фото: Yves Herman / Reuters

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple на 800 тысяч рублей за отказ удалить из своего приложения Apple Books книгу «Майн Кампф» (признана в России экстремистским материалом) Адольфа Гитлера. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать компанию Apple Distribution International виновной в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — говорится в заявлении суда. Корпорации назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

Заседание было закрытым по инициативе Аpple, так как в деле содержатся документы, составляющие коммерческую тайну. Решение по делу оглашалось в открытом режиме.

22 января компания Apple оплатила антимонопольный штраф почти на 1,2 миллиарда рублей. Денежные средства поступили в бюджет Российской Федерации.

О том, что компанию оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей за нарушение антимонопольного законодательства, стало известно в январе 2023 года. В ФАС заявили, что Apple навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях для устройств на базе iOS платежный инструмент компании. Корпорацию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением.

Книга «Майн кампф» признана экстремистским материалом и запрещена к распространению с 2010 года. При этом она остается доступна в сервисе Apple Books.

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      Олег Давыдов
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