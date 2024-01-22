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16:35, 22 января 2024Интернет и СМИ

Apple оплатила штраф на 1,2 миллиарда рублей

Компания Apple оплатила антимонопольный штраф на 1,2 миллиарда рублей

Фото: Florence Lo / Reuters

Компания Apple оплатила антимонопольный штраф на 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в Telegram.

«Служба оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей за нарушение антимонопольного законодательства. 19 января 2024 года Apple оплатила штраф. Денежные средства поступили в бюджет Российской Федерации», — говорится в заявлении ФАС.

О том, что компанию оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей за нарушение антимонопольного законодательства, стало известно в январе 2023 года. В ФАС заявили, что Apple навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях для устройств на базе iOS платежный инструмент компании. Корпорацию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением.

Перед этим ФАС оштрафовала компанию Google за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и обращения контента на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. Корпорацию обязали выплатить штраф в размере двух миллиардов рублей.

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      Евгения Наумова
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