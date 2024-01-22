Apple оплатила штраф на 1,2 миллиарда рублей

Компания Apple оплатила антимонопольный штраф на 1,2 миллиарда рублей

Компания Apple оплатила антимонопольный штраф на 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в Telegram.

«Служба оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей за нарушение антимонопольного законодательства. 19 января 2024 года Apple оплатила штраф. Денежные средства поступили в бюджет Российской Федерации», — говорится в заявлении ФАС.

О том, что компанию оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей за нарушение антимонопольного законодательства, стало известно в январе 2023 года. В ФАС заявили, что Apple навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях для устройств на базе iOS платежный инструмент компании. Корпорацию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением.

Перед этим ФАС оштрафовала компанию Google за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и обращения контента на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. Корпорацию обязали выплатить штраф в размере двух миллиардов рублей.