Google оштрафовали на два миллиарда рублей

ФАС оштрафовала Google на 2 млрд руб. за непрозрачные правила блокировки YouTube-аккаунтов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала корпорацию Google за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и обращения контента на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. Об этом сообщается на официальном сайте службы.

«Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», — заявили в ФАС и добавили, что действия Google ущемляют интересы пользователей, а также ограничивают конкуренцию на смежных рынках.

Отмечается, что компанию признали виновной в злоупотреблении доминирующим положением YouTube на рынке сервисов и обязали выплатить штраф в размере двух миллиардов рублей. В службе уточнили, что корпорация Google должна будет заплатить эту сумму в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

В июле стало известно, что ФАС выдала предупреждение Google за навязывание разработчикам, распространяющим приложения через площадку Google Play, оплаты исключительно через ее платежную систему. Представители службы сообщили, что действия компании содержат признаки злоупотребления доминирующим положением.