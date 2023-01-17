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17:38, 17 января 2023Интернет и СМИ

Apple оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей

ФАС оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Apple на 1,2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением. Об этом стало известно из сообщения, появившегося во вторник, 17 января, на официальном сайте службы.

Отмечается, что Apple навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях для устройств на базе iOS платежный инструмент компании. По результатам расследования ФАС признала корпорацию виновной в нарушении антимонопольного законодательства и обязала ее выплатить штраф в размере 1,2 миллиарда рублей.

«Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу», — говорится в сообщении.

Ранее за злоупотребление доминирующим положением ФАС выдала предупреждение американской корпорации Google. Причиной стало навязывание компанией разработчикам мобильных приложений оплаты исключительно через ее платежную систему. Представители службы предупредили, что, если Google продолжит навязывать невыгодные условия договора разработчикам, то против компании могут возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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Евгения Наумова
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