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14:49, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Twitch оштрафовали на миллион рублей

Суд оштрафовал Twitch на миллион рублей за неудаление запрещенной информации

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал популярный стриминговый сервис Twitch на миллион рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Twitch призвали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Суд назначил сервису административное наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей.

В сентябре суд в Москве оштрафовал Twitch на 13 миллионов рублей. Компанию признали виновной в повторном отказе локализовать данные российских пользователей.

Перед этим Twitch оштрафовали на семь миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Причиной стал отказ удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине и ролики, содержащие информацию об азартных играх и онлайн-казино.

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      Олег Давыдов
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