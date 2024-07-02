Twitch оштрафовали на миллион рублей

Суд оштрафовал Twitch на миллион рублей за неудаление запрещенной информации

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал популярный стриминговый сервис Twitch на миллион рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Twitch призвали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Суд назначил сервису административное наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей.

В сентябре суд в Москве оштрафовал Twitch на 13 миллионов рублей. Компанию признали виновной в повторном отказе локализовать данные российских пользователей.

Перед этим Twitch оштрафовали на семь миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Причиной стал отказ удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине и ролики, содержащие информацию об азартных играх и онлайн-казино.