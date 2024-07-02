Twitch оштрафовали на миллион рублей

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал популярный стриминговый сервис Twitch на миллион рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Twitch призвали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Суд назначил сервису административное наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей.
В сентябре суд в Москве оштрафовал Twitch на 13 миллионов рублей. Компанию признали виновной в повторном отказе локализовать данные российских пользователей.
Перед этим Twitch оштрафовали на семь миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Причиной стал отказ удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине и ролики, содержащие информацию об азартных играх и онлайн-казино.