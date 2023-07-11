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11:08, 11 июля 2023Интернет и СМИ

Twitch оштрафовали в России на семь миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Twitch на семь млн рублей за неудаление запрещенного контента

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мировой суд Москвы во вторник, 11 июля, оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на три и четыре миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Общая сумма штрафов, выписанных в отношении площадки, составила семь миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в суд были направлены два протокола, составленные в отношении сервиса, один — за отказ удалить недостоверную информацию о спецоперации России на Украине, второй — за видеоролики, содержащие информацию об азартных играх и онлайн-казино.

Суд признал Twitch виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ») и назначил наказание в виде штрафов в размере три и четыре миллиона рублей.

В апреле суд в Москве обязал Twitch выплатить штраф в размере четыре миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.

В феврале в Роскомнадзоре сообщили о готовности рассмотреть вопрос об ограничении доступа к Twitch в России. Вместе с тем представитель регулятора заявил, что к таким решениям нужно подходить взвешенно, оценивая вероятные риски для российских блогеров.

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    Евгения Наумова
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