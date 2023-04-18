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12:42, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

В России оштрафовали Twitch на четыре миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей

Фото: ELLA DON / Unsplash

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей. О том, что площадку признали виновной в нарушении российского законодательства, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Компанию Twitch Interactive, Inc признали виновной в административном правонарушении, предусмотренной частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации»).

Компанию оштрафовали на четыре миллиона рублей — максимально возможную сумму за подобное нарушение для юридических лиц.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что регулятор готов рассмотреть вопрос об ограничении доступа к Twitch в России. При этом зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин подчеркнул, что сервис на постоянной основе нарушает российское законодательство. Так, по словам Горелкина, в Twitch присутствуют такие нарушения, как реклама казино и наркотиков, дискредитация российской армии.

Twitch неоднократно штрафовали за нарушение российского законодательства. В частности, в январе суд обязал компанию выплатить четыре миллиона рублей за неудаление эфиров с недостоверной информацией о спецоперации на Украине. В октябре 2022 года сервис оштрафовали на восемь миллионов рублей за отказ удалить публикации с фейками о российской армии.

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Ксения Кривотулова
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