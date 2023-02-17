В Роскомнадзоре заявили о готовности рассмотреть вопрос о блокировке Twitch

Роскомнадзор готов рассмотреть вопрос о полной или частичной блокировке Twitch в России

Начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что регулятор готов рассмотреть вопрос об ограничении доступа в России к стриминговому сервису Twitch. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности и принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо блокировки частичной. Но мы на самом деле услышали это. Мы готовы это обсуждать», — подчеркнул Зайцев. Вместе с тем представитель Роскомнадзора указал, что к таким решениям нужно подходить взвешенно, оценивая вероятные риски для российских блогеров.

Перед этим зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выразил уверенность в том, что Twitch давно заслужил блокировку или замедление трафика в России. Он указал, что сервис на постоянной основе нарушает российское законодательство. Так, по словам Горелкина, в Twitch присутствуют такие нарушения как реклама казино и наркотиков, дискредитация российской армии.

Twitch неоднократно подвергался штрафам в России. Так, в январе суд в Москве обязал компанию выплатить четыре миллиона рублей за неудаление эфиров с недостоверной информацией о спецоперации на Украине. В октябре суд оштрафовал Twitch на общую сумму восемь миллионов рублей за отказ удалить публикации с фейками о российской армии.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов выразил мнение о том, что доступ к Twitch, а также Discord в России следует ограничивать после создания отечественных аналогов. При это следует начинать с регулирования, далее выносить предупреждения и взыскивать штрафы, счел он.