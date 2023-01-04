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08:22, 4 января 2023Интернет и СМИ

В Госдуме назвали условие для блокировки Twitch и Discord

Депутат Свинцов призвал блокировать Twitch после создания его отечественного аналога

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) рассказал, каким образом следует осуществлять блокировку Twitch, Discord и иных иностранных игровых и развлекательных сервисов. Его слова приводит РИА Новости.

Свинцов назвал условие для блокировки Twitch и Discord и призвал закрывать доступ к ним после создания отечественных аналогов. При это следует начинать с регулирования, далее выносить предупреждения и взыскивать штрафы.

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«Но еще раз подчеркну, блокировать желательно после того, как будут уже достаточно хорошо работающие российские аналоги», — отметил депутат.

Парламентарий призвал поддерживать разработку отечественных игровых платформ и выступил за их продвижение на международных рынках. Замена площадок станет непростым, но необходимым процессом.

«Так же, как это происходит с Telegram, или как "Яндекс" прорывался на мировые рынки, или Kaspersky. Другое дело, что США, спецслужбы и регуляторы Соединенных Штатов, они, конечно, всячески этому мешают, вводят определенные санкции в отношении наших компаний — так же, как уже и в отношении китайских компаний», — заключил Свинцов.

В конце ноября в России предложили запретить Twitch. С такой инициативой выступила Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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Марина Совина
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