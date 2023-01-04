В Госдуме назвали условие для блокировки Twitch и Discord
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) рассказал, каким образом следует осуществлять блокировку Twitch, Discord и иных иностранных игровых и развлекательных сервисов. Его слова приводит РИА Новости.
Свинцов назвал условие для блокировки Twitch и Discord и призвал закрывать доступ к ним после создания отечественных аналогов. При это следует начинать с регулирования, далее выносить предупреждения и взыскивать штрафы.
«Но еще раз подчеркну, блокировать желательно после того, как будут уже достаточно хорошо работающие российские аналоги», — отметил депутат.
Парламентарий призвал поддерживать разработку отечественных игровых платформ и выступил за их продвижение на международных рынках. Замена площадок станет непростым, но необходимым процессом.
«Так же, как это происходит с Telegram, или как "Яндекс" прорывался на мировые рынки, или Kaspersky. Другое дело, что США, спецслужбы и регуляторы Соединенных Штатов, они, конечно, всячески этому мешают, вводят определенные санкции в отношении наших компаний — так же, как уже и в отношении китайских компаний», — заключил Свинцов.
В конце ноября в России предложили запретить Twitch. С такой инициативой выступила Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.