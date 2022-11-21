Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:13, 21 ноября 2022Интернет и СМИ

В России предложили запретить Twitch

Глава Лиги безопасного интернета Мизулина призвала запретить Twitch за рекламу наркотиков

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала запретить в России стриминговые сервисы Twitch и Trovo. Свое предложение глава организации объяснила тем, что на этих платформах рекламируют магазины наркотиков, передает ТАСС.

«Отдельную угрозу представляют и стриминговые платформы, такие как Twitch и trovo.live. В ходе трансляции на этих платформах очень активно идет реклама магазинов по продаже наркотических препаратов, что несет, конечно, прямую угрозу жизни и здоровью детей. Мы предлагаем государству задуматься об ограничении работы этих платформ на территории нашей страны», — сказала она.

По мнению Мизулиной, на сферу видеоигр также должно распространяться серьезное регулирование, вплоть до полного запрета самых жестоких игр. «Кроме того, регулированию подлежат и общение во внутриигровых чатах и внутриигровых серверах. Эту сферу, серую зону необходимо поставить под жесткий контроль государства», — сочла она. По утверждению главы организации, многие дети становятся жертвами преступлений в результате деятельности злоумышленников в таких внутриигровых чатах.

Ранее Twitch несколько раз оштрафовали в России за отказ удалять противоправную информацию. 18 октября суд в Москве оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за неудаление стрима украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен в РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Ранее в тот же день Twitch был оштрафован за отказ удалить интервью с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, в котором содержались сведения, дискредитирующие Вооруженные силы России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
В США заявили о разочаровании Белого дома и союзников в Украине
Турецкие войска обстреляли приграничный район Сирии
Минцифры создаст дополнительный список на отсрочку от призыва
Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» в языке сотрудников МЦД
Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации
Раскрыты подробности пожара в жилом доме возле комплекса «Москва-Сити»
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Байден помиловал индейку и попытался с ней поговорить
В одной из башен «Москва-Сити» произошел пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.