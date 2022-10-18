Twitch оштрафовали за стрим Гордона

Суд оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за неудаление стрима журналиста Дмитрия Гордона

Суд в Москве оштрафовал сервис Twitch за неудаление стрима украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен в РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Видеостриминговый сервис обязали выплатить четыре миллиона рублей, пишет РИА Новости.

Компанию признали виновной в нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»).

Отмечается, что протокол в отношении Twitch был составлен из-за фейков о «ядерной войне, мобилизации, проведении специальной военной операции на Украине», которые содержались в стриме Гордона. Вместе с тем представители сервиса в суде утверждали, что ссылки были удалены еще до составления протокола.

Ранее стало известно, что Twitch в России оштрафовали за неудаление стрима с украинским военным экспертом, а также за интервью экс-адвоката Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ-иноагентов) с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.