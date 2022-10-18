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10:37, 18 октября 2022Интернет и СМИ

Amazon оштрафовали на один миллион рублей

Суд оштрафовал Amazon на 1 миллион рублей за отказ удалить материалы с пропагандой суицида

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Суд в Москве выписал штраф компании Amazon за отказ удалить материалы с пропагандой суицида. Организацию обязали выплатить один миллион рублей, сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Согласно материалам дела, поводом стал отказ Amazon ограничить доступ к фотографии с изображением способов совершения самоубийства, которая была размещена в одной из связанных с компанией соцсетей.

Уточняется, что Роскомнадзор 19 раз обращался к Amazon с просьбой удалить запрещенную информацию, однако реакции не поступало. Также указано, что Amazon впервые подвергся в России ответственности за противоправный контент.

В начале октября суд в Москве оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей. Причиной послужил отказ удалить интервью с советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем. В тот же день штраф был выписан TikTok. Компанию обязали выплатить три миллиона рублей за неудаление материала с пропагандой ЛГБТ.

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Маргарита Щигарева
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