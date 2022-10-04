Twitch снова оштрафовали за интервью с Арестовичем

Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за неудаление интервью с Арестовичем

Суд в Москве снова оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch за неудаление интервью с советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем. Компанию обязали выплатить четыре миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.

«Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ — прим. «Ленты.ру»)», — огласил решение судья.

Отмечается, что после выхода интервью в отношении сервиса был составлен протокол за неудаление фейков о спецоперации на Украине.

В августе Twitch уже был оштрафован по аналогичной статье за неудаление интервью с Арестовичем. Тогда организацию обязали выплатить три миллиона рублей. Перед этим платформу также оштрафовали на два миллиона рублей за отказ ограничить доступ к ролику с недостоверной информацией о событиях в украинском городе Буча.

В июле поисковые системы «Яндекс» и Mail.ru по требованию Роскомнадзора начали маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства. В регуляторе заявили, что такая мера будет действовать до полного устранения сервисом нарушений российских законов.