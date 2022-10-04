Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Twitch снова оштрафовали за интервью с Арестовичем

Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за неудаление интервью с Арестовичем

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Суд в Москве снова оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch за неудаление интервью с советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем. Компанию обязали выплатить четыре миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.

«Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ — прим. «Ленты.ру»)», — огласил решение судья.

Отмечается, что после выхода интервью в отношении сервиса был составлен протокол за неудаление фейков о спецоперации на Украине.

В августе Twitch уже был оштрафован по аналогичной статье за неудаление интервью с Арестовичем. Тогда организацию обязали выплатить три миллиона рублей. Перед этим платформу также оштрафовали на два миллиона рублей за отказ ограничить доступ к ролику с недостоверной информацией о событиях в украинском городе Буча.

В июле поисковые системы «Яндекс» и Mail.ru по требованию Роскомнадзора начали маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства. В регуляторе заявили, что такая мера будет действовать до полного устранения сервисом нарушений российских законов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Зеленский официально признал невозможность переговоров с Путиным
Маск назвал условия урегулирования конфликта на Украине
Психологи подсказали способы снизить влияние полученных в школе обид
Задержание группы шантажистов из Telegram попало на видео
Российского дипломата при ЕС вызвали в Брюсселе из-за протеста по референдумам
В Киргизии приняли стратегию достижения гендерного равенства
Названа цель запуска ракеты КНДР через Японию
Россиянам назвали способы одолеть тревогу на фоне мобилизации
Россиянам ответили на вопрос о доступе к списку подлежащих мобилизации
Nestle потратит миллиард долларов на спасение кофе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.