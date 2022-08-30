Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Twitch оштрафовали за отказ удалить интервью с Арестовичем

Суд в Москве оштрафовал Twitch на 3 млн рублей за отказ удалить интервью с Арестовичем

Фото: Shutterstock

Суд в Москве оштрафовал популярный стриминговый сервис Twitch на 3 миллиона рублей за отказ удалить интервью с помощником президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в соответствующем интервью содержалась ложная информация о российской спецоперации на Украине. В связи с этим компанию Twitch Interactive Inc. признали виновной по части 2 статьи 13.41 кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России).

Ранее Twitch в России оштрафовали на 2 миллиона рублей по аналогичной статье. Поводом стало неудаление видеоролика с недостоверной информацией о событиях в украинском городе Буча.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке ВСУ осуществить контрнаступление в ДНР
Тимановская высказалась о получении гражданства Польши
Стало известно о местонахождении Лолиты
На Netflix подали в суд за клевету в сериале «Изобретая Анну»
ВСУ уличили в оборудовании позиций в жилом секторе Николаева
Twitch оштрафовали за отказ удалить интервью с Арестовичем
Российский бизнесмен пострадал в смертельном ДТП на трассе в Подмосковье
Российские предприниматели выбрали главный банк для своего бизнеса
Мошенник под видом вора в законе обманул россиянина на 138 тысяч рублей
Продавец магазина одежды рассказала о худшей в жизни ссоре с клиенткой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.