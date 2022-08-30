Twitch оштрафовали за отказ удалить интервью с Арестовичем

Суд в Москве оштрафовал Twitch на 3 млн рублей за отказ удалить интервью с Арестовичем

Суд в Москве оштрафовал популярный стриминговый сервис Twitch на 3 миллиона рублей за отказ удалить интервью с помощником президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в соответствующем интервью содержалась ложная информация о российской спецоперации на Украине. В связи с этим компанию Twitch Interactive Inc. признали виновной по части 2 статьи 13.41 кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России).

Ранее Twitch в России оштрафовали на 2 миллиона рублей по аналогичной статье. Поводом стало неудаление видеоролика с недостоверной информацией о событиях в украинском городе Буча.