«Яндекс» начал маркировать Twitch как нарушителя российских законов

Поисковики «Яндекс» и Mail.ru начали маркировать Twitch как нарушителя российских законов

Поисковые системы «Яндекс» и Mail.ru по требованию Роскомнадзора начали маркировать популярный видеостриминговый сервис Twitch за нарушение российского законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

В поисковых выдачах «Яндекса» и Mail.ru под ссылкой, которая ведет на Twitch, теперь указано, что сайт нарушает закон РФ.

При этом отмечается, что в Google подобной маркировки в отношении сервиса не появилось.

О том, что Twitch начнут маркировать за нарушение российских законов, стало известно в минувший четверг, 14 июля. В Роскомнадзоре рассказали, что поисковые системы будут информировать россиян о том, что Twitch не выполняет обязанности по удалению противоправной информации. Уточнялось, что эта мера будет действовать до полного устранения видеосервисом нарушений.

28 июня сообщалось, что Twitch оштрафовали в России за отказ локализовать данные российских пользователей на территории страны. Компанию обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

Twitch — американский видеостриминговый сервис, который специализируется на тематике компьютерных игр. Также на платформе проводят трансляции карточных турниров, музыкальных выступлений и многих других событий.