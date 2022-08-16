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Twitch оштрафовали в России на два миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Twitch на 2 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации

Фото: Shutterstock

Суд в Москве во вторник, 16 августа, оштрафовал популярный видеостриминговый сервис Twitch на два миллиона рублей за неудаление запрещенной в России информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

«Суд постановил признать виновной компанию Twitch Interactive по части 2 статьи 13.41 («Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»)», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Отмечается, что поводом стал отказ сервиса удалить видеоролик с недостоверной информацией о событиях в украинском городе Буча.

О том, что Twitch грозит штраф в России, стало известно 12 августа. Уточнялось, что максимальное наказание за неудаление запрещенного контента составляет четыре миллиона рублей.

С 15 июля «Яндекс» и Mail.ru по требованию Роскомнадзора начали маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства. Причиной стало невыполнение сервисом обязанности по удалению противоправной информации. Как сообщили в Роскомнадзоре, эта мера будет действовать до полного устранения платформой нарушений.

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Евгения Наумова
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