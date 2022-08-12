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Роскомнадзор составил протокол на Twitch

Роскомнадзор составил второй протокол на Twitch за неудаление запрещенной информации

Фото: Hideki Yoshihara / Globallookpress.com

Роскомнадзор составил протокол на Twitch за неудаление запрещенной информации. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«12 августа 2022 года Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление информации, распространяемой с нарушением закона», — говорится в сообщении.

Видеостриминговый сервис не удалил недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине, пояснили в ведомстве. За такое правонарушение компании грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Это второй административный протокол в отношении Twitch за неудаление запрещенной информации. Первый Роскомнадзор составил в июле. Кроме того, ведомство обязало поисковые системы с 14 июля информировать пользователей о нарушении сервисом российского законодательства.

Ранее Twitch оштрафовали за невыполнение требований закона «о приземлении» иностранных IT-компаний. Сообщалось, что размер штрафа за отказ от локализации данных российских пользователей на территории России составил 2 миллиона рублей.

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Денис Савосин
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