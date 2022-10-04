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TikTok оштрафовали из-за гей-пропаганды

Суд оштрафовал TikTok на три миллиона рублей за отказ удалить материал с ЛГБТ-пропагандой

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

Суд в Москве назначил соцсети TikTok штраф размером три миллиона рублей. Причиной послужил отказ удалить материал с гей-пропагандой, пишет ТАСС.

Компанию признали виновной в нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ). «Назначить (...) наказание в виде штрафа в размере три миллиона рублей», — гласит решение судьи.

Отмечается, что, согласно материалам дела, причиной послужил протокол Роскомнадзора. Он был составлен в отношении TikTok из-за «пропаганды движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях».

Ранее сообщалось, что протокол в отношении TikTok был составлен на основании трех решений Росмолодежи. За отказ удалить контент соцсети грозил штраф до четырех миллионов рублей.

В августе стало известно, что Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok как нарушителя российского законодательства. Аналогичная мера была принята к Telegram, Zoom, Discord и Pinterest. Уточнялось, что эти компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, которые на них возлагает закон «О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ».

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Олег Давыдов
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