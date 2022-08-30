TikTok пригрозили новым штрафом в России

TikTok пригрозили штрафом до 4 млн рублей за отказ удалять контент с пропагандой ЛГБТ

Компании TikTok пригрозили в России новым штрафом в размере до четырех миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент, содержащий пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мировой судебный участок №422 Москвы.

«Протокол в отношении TikTok составлен на основании трех решений Росмолодежи за пропаганду сексуальных нетрадиционных ценностей, видеоролики с тематикой ЛГБТ, феминизм и искаженным представлением традиционных сексуальных ценностей», — заявили в суде.

Отмечается, что в суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении соцсети по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление информации, признанной в РФ запрещенной»).

В случае, если TikTok признают виновным в нарушении российского законодательства, компании грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать компании TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства. В ведомстве указали, что мера по маркировке будет действовать до тех пор, пока организации полностью не устранят нарушения.