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12:11, 18 октября 2022Интернет и СМИ

Twitch оштрафовали в России на четыре миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей видеостриминговый сервис Twitch за неудаление фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

«Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — огласил решение судья.

Уточняется, что протокол в отношении сервиса составили за неудаление стрима с украинским военным экспертом, а также за интервью экс-адвоката Марка Фейгина (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

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Денис Савосин
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