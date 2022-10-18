Twitch оштрафовали в России на четыре миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей видеостриминговый сервис Twitch за неудаление фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

«Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — огласил решение судья.

Уточняется, что протокол в отношении сервиса составили за неудаление стрима с украинским военным экспертом, а также за интервью экс-адвоката Марка Фейгина (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.