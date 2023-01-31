Twitch оштрафовали на четыре миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за неудаление фейков про Украину

Суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей за неудаление эфиров с недостоверной информацией о спецоперации на Украине, в частности интервью с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем экс-адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать виновной компанию Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством)», — говорится в сообщении. В частности, Twitch отказался удалять стрим Фейгина с Арестовичем. Согласно требованию суда, компании назначен штраф в размере четыре миллионов рублей.

В августе 2022 года Роскомнадзор составил второй административный протокол на Twitch за неудаление запрещенной информации. Первый протокол ведомство составило в июле. Кроме того, регулятор обязал поисковые системы с 14 июля информировать пользователей о нарушении сервисом российского законодательства.

До этого Twitch оштрафовали за невыполнение требований закона «о приземлении» иностранных IT-компаний. Сообщалось, что размер штрафа за отказ от локализации данных российских пользователей на территории России составил два миллиона рублей.

