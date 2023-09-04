Twitch оштрафовали на 13 миллионов рублей

Суд оштрафовал Twitch на 13 миллионов рублей за отказ локализовать данные

Суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы компания Twitch Interactive признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 9 статьи 13.11 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе суда.

Согласно этой статье, сервис получил административный штраф за «повторное невыполнение (...) при сборе персональных данных обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации».

В июне 2022 года сервис впервые оштрафовали за отказ локализовать данные россиян. Тогда Twitch обязали выплатить два миллиона рублей.

В августе сервис был оштрафован на три миллиона рублей за отказ удалять недостоверную информацию. Речь шла о стримах, содержащих фейки о подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Также ранее Twitch получил штраф в размере семи миллионов рублей за неудаление роликов с недостоверной информацией о спецоперации на Украине, а также видео об онлайн-казино и других азартных играх.