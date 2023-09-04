Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:09, 4 сентября 2023Интернет и СМИ

Twitch оштрафовали на 13 миллионов рублей

Суд оштрафовал Twitch на 13 миллионов рублей за отказ локализовать данные
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы компания Twitch Interactive признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 9 статьи 13.11 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе суда.

Согласно этой статье, сервис получил административный штраф за «повторное невыполнение (...) при сборе персональных данных обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации».

В июне 2022 года сервис впервые оштрафовали за отказ локализовать данные россиян. Тогда Twitch обязали выплатить два миллиона рублей.

В августе сервис был оштрафован на три миллиона рублей за отказ удалять недостоверную информацию. Речь шла о стримах, содержащих фейки о подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Также ранее Twitch получил штраф в размере семи миллионов рублей за неудаление роликов с недостоверной информацией о спецоперации на Украине, а также видео об онлайн-казино и других азартных играх.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

    В Курске россиянину дали 20 лет за сбыт наркотиков и госизмену

    ФСБ задержала члена украинского нацбатальона в Херсонской области

    Фальков подписал приказ об отстранении директора Института США и Канады РАН

    Россиянам назвали экономичные способы сделать интерьер дома богаче

    В российском регионе задержали зажавшего в гаражах школьниц мужчину

    Одна из моделей Lada подорожала

    Показан увеличивающий риск ожирения механизм

    Россиянина под наркотиками задержали из-за истерики на популярном курорте Турции

    Банкир поймал сорвавшуюся с пятого этажа девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости