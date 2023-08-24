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13:24, 24 августа 2023Интернет и СМИ

Twitch оштрафовали в России на три миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Twitch за отказ удалить фейк о подрыве Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Unsplash

Мировой суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 3 миллиона рублей за отказ удалить недостоверную информацию. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать компанию Twitch виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России») и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму три миллиона рублей», — говорится в заявлении.

Поводом для привлечения сервиса к административной ответственности стали несколько стримов, которые содержали фейки о подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Отмечается, что представители Twitch на заседание не явились. Решение было вынесено судом в их отсутствие.

Ранее стало известно, что Twitch оштрафовали в России на 7 миллионов рублей. Причиной стал отказ сервиса удалить ролики с фейками о спецоперации на Украине, а также видео с информацией об азартных играх и онлайн-казино.

Каховская ГЭС была повреждена в ночь на 6 июня. В результате пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В России обвинили в произошедшем Украину.

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    Евгения Наумова
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