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16:43, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

Twitch оштрафовали на 800 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал Twitch за публикацию запрещенной информации

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Таганский суд Москвы оштрафовал популярный стриминговый сервис Twitch, а также фотохостинг Pinterest на 800 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, причиной стала публикация запрещенной в России информации.

Компании признали виновными по части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (Неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о способах производства наркотиков, о способах совершения самоубийства и так далее).

Уточняется, что Twitch и Pinterest грозил штраф в размере до четырех миллионов рублей.

В сентябре суд в Москве оштрафовал Twitch на 13 миллионов рублей. Компанию признали виновной в повторном отказе локализовать данные российских пользователей.

Перед этим Twitch оштрафовали на семь миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Причиной стал отказ удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине и ролики, содержащие информацию об азартных играх и онлайн-казино.

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      Маргарита Щигарева
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