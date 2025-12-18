В России оштрафовали Twitch

Суд оштрафовал Twitch за неисполнение предписаний Роскомнадзора

Российский суд оштрафовал популярный стриминговый сервис Twitch за неисполнение предписаний Роскомнадзора. Об этом заявил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Мировой судья в Москве признал платформу виновной по статье 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях («Неисполнение владельцем соцсети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи»).

Twitch обязали выплатить 6 миллионов рублей.

В начале декабря мировой суд оштрафовал стриминговый сервис на 4 миллиона рублей. Тогда Twitch признали виновным в том, что он дважды не заплатил административный штраф в установленный срок.

Перед этим сервис оштрафовали почти на 62 миллиона рублей. Уточнялось, что Twitch не исполнил обязанности, предусмотренные законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.