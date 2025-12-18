Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:26, 18 декабря 2025Интернет и СМИ

В России оштрафовали Twitch

Суд оштрафовал Twitch за неисполнение предписаний Роскомнадзора
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Российский суд оштрафовал популярный стриминговый сервис Twitch за неисполнение предписаний Роскомнадзора. Об этом заявил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Мировой судья в Москве признал платформу виновной по статье 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях («Неисполнение владельцем соцсети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи»).

Twitch обязали выплатить 6 миллионов рублей.

В начале декабря мировой суд оштрафовал стриминговый сервис на 4 миллиона рублей. Тогда Twitch признали виновным в том, что он дважды не заплатил административный штраф в установленный срок.

Перед этим сервис оштрафовали почти на 62 миллиона рублей. Уточнялось, что Twitch не исполнил обязанности, предусмотренные законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В России выросло количество китайских подержанных грузовиков

    Украине предрекли финансовый крах из-за ЕС

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok