Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на шестую строчку рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с восьмой на шестую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Это произошло благодаря победе на «Ролан Гаррос». В субботу Андреева обыграла в финале турнира польскую теннисистку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Таким образом, 19-летняя россиянка впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».

Хвалиньская отметилась самым большим прогрессом по итогам Открытого чемпионата Франции. После турнира она взлетела на 93 позиции вверх и закрепилась на 21-й строчке рейтинга WTA. Россиянки Анна Калинская и Диана Шнайдер, которых Хвалиньская обыграла в четвертьфинале и полуфинале соответственно, также поднялись в рейтинге. Калинская переместилась с 24-го на 20-е место, а Шнайдер — с 23-го на 16-е.

Также Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA. Перед началом «Ролан Гаррос» она шла на пятой позиции.