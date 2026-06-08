Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:29, 8 июня 2026Спорт

Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Второй в рейтинге текущего сезона идет белоруска Арина Соболенко. Третье место занимает представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина.

Перед началом Открытого чемпионата Франции Андреева шла на пятой позиции. Также прогресса добилась Диана Шнайдер, которая по итогам турнира переместилась с 23-й на 12-ю позицию. Анна Калинская опустилась на четыре строчки, теперь она идет 17-й, а Екатерина Александрова вместо 47-го заняла 50-е место. По результатам чемпионской гонки восемь лучших теннисисток отбираются на Итоговый турнир WTA. В 2026 году он пройдет с 7 по 14 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В субботу Андреева одержала победу на «Ролан Гаррос». В финале она обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила по России сотнями беспилотников. Загорелась одна из ключевых станций перекачки нефти в Волгоградской области

    Описана опасность магнитов для смартфонов

    В России назвали лидирующих по финансовым запросам категории работников

    Боец СВО рассказал о первой боевой задаче со впавшим в панику сослуживцем

    Доктор Мясников призвал не делать фетиш из одного анализа

    В подмосковном прокате автомобилей клиентов обманули на полмиллиарда рублей

    Россияне положили глаз на гардеробные в новостройках

    Глюкоза опубликовала обнаженные фото в честь 40-летия

    В СФ предсказали тотальную автоматизацию машин такси в России

    Бывшего главу силового ведомства в российском регионе задержали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok