Российская теннисистка Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Второй в рейтинге текущего сезона идет белоруска Арина Соболенко. Третье место занимает представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина.

Перед началом Открытого чемпионата Франции Андреева шла на пятой позиции. Также прогресса добилась Диана Шнайдер, которая по итогам турнира переместилась с 23-й на 12-ю позицию. Анна Калинская опустилась на четыре строчки, теперь она идет 17-й, а Екатерина Александрова вместо 47-го заняла 50-е место. По результатам чемпионской гонки восемь лучших теннисисток отбираются на Итоговый турнир WTA. В 2026 году он пройдет с 7 по 14 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В субботу Андреева одержала победу на «Ролан Гаррос». В финале она обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.