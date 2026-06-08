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11:15, 8 июня 2026Мир

Иран предупредил о начале опасной игры

КСИР заявил об ответной атаке на объекты нефтехимической промышленности Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ответной атаке на израильские объекты нефтехимической промышленности и пригрозил тяжелыми последствиями Израилю за продолжение ударов по территории Исламской Республики. Об этом сообщает IRNA.

«Бойцы Воздушно-космических сил (ВКС) КСИР в ответ (...) нанесли ракетный удар по аналогичным объектам в Хайфе. Предупреждаем: совершая действия против гражданских целей и нанося удары по нефтяным предприятиям, израильский враг начал опасную игру, масштабы которой охватят все энергетические объекты в регионе», — отмечается в заявлении.

В КСИР добавили, что последствия возможной атаки для мировой экономики «лягут на США, как на главного поджигателя этого конфликта».

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ударила по нескольким целям нефтехимического комплекса в городе Бендер-Махшехр

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