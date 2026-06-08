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11:17, 8 июня 2026Мир

Иран выступил с обвинением в адрес США

МИД Ирана: США координировали удары Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США полностью координировали удары Израиля и не могли не знать о планах Тель-Авива. С таким обвинением выступил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Несмотря на заявления американских официальных лиц, нам известно, что Центральное командование ВС США полностью координирует свои оборонительные и наступательные действия с сионистским режимом и сотрудничает с ним», — подчеркнул Багаи.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп оказался не в восторге от планов Израиля нанести ответный удар по Ирану. Он заявил, что свяжется с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и попросит его отказаться от мести.

7 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.

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