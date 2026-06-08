Сбор чувствительной информации закончился для россиянина реальным сроком

Военный суд приговорил к 17 годам жителя Омска за терроризм

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Омской области, который собирал и передавал иностранцам чувствительную информацию и хотел уехать на Украину. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, а остальной срок будет в колонии строгого режима. Он признан виновным в участии в террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

По версии следствия, в ноябре 2023 года осужденный решил вступить в украинское военизированное объединение. Он связался с его представителем, заполнил анкету и сообщил о готовности работать против безопасности России и участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

В результате осужденный получил пособия по идентификации образцов экипировки, вооружения и техники Российской армии, а также учебное пособие о взрывчатых веществах, инструкции по изготовлению взрывных устройств и по изучению натовского вооружения.

По заданию куратора россиянин собрал и передал сведения о местоположении военкомата, о прошедшем военном эшелоне и его составе, а также о релейных шкафах на железнодорожной станции. В феврале 2024 года он сообщил данные о режиме работы административных объектов в Омске и обсуждал выезд на Украину для участия в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что россиянин решил расплатиться с долгами и стал диверсантом.