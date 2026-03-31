Google оштрафовали в России на миллионы рублей

Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на миллионы рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Корпорацию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, компания не удалила информацию или страницу, доступ к которым следовало ограничить в соответствии с российским законодательством.

О каком именно запрещенном контенте шла речь, в сообщении не уточнялось. Сумма взыскания для Google составила 3,8 миллиона рублей.

Ранее в марте Таганский суд Москвы также оштрафовал американскую корпорацию за отказ удалять противоправный контент. Google обвинили в трех эпизодах правонарушения и назначили по каждому из них штраф в 3,8 миллиона рублей. Так, общая сумма обязательного платежа составила 11,4 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что Google оштрафовали на 16 миллиардов рублей. Уточнялось, что причиной стал не уплаченный в срок штраф.