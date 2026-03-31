Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:42, 31 марта 2026Интернет и СМИ

Google оштрафовали в России на миллионы рублей

Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на миллионы рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Корпорацию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, компания не удалила информацию или страницу, доступ к которым следовало ограничить в соответствии с российским законодательством.

О каком именно запрещенном контенте шла речь, в сообщении не уточнялось. Сумма взыскания для Google составила 3,8 миллиона рублей.

Ранее в марте Таганский суд Москвы также оштрафовал американскую корпорацию за отказ удалять противоправный контент. Google обвинили в трех эпизодах правонарушения и назначили по каждому из них штраф в 3,8 миллиона рублей. Так, общая сумма обязательного платежа составила 11,4 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что Google оштрафовали на 16 миллиардов рублей. Уточнялось, что причиной стал не уплаченный в срок штраф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok