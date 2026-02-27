Реклама

Google в России оштрафовали на миллиарды рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей за неуплату штрафа
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд в Москве назначил Google LLC административный штраф в размере 16 миллиардов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

Компанию признали виновной по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях («Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом»). Мировой судья обязал Google LLC выплатить штраф в размере 16 017 368 387 рублей.

25 февраля стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал Google на сумму свыше 22 миллионов рублей. Причиной стало неудаление информации о VPN-сервисах.

Перед этим компанию оштрафовали в России на 15,2 миллиона рублей. Google признали виновной в четырех эпизодах неудаления информации, ограничить доступ к которой требуется в соответствии с российским законодательством.

