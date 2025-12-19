Google оштрафовали на миллионы рублей в России

Суд Москвы оштрафовал компанию Google на 15,2 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на миллионы рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что корпорацию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Отмечается, что компания не удалила информацию, ограничить доступ к которой требуется в соответствии с российским законодательством.

Нарушение этой статьи КоАП предполагает штраф в размере 3,8 миллиона рублей. Google признали виновной в четырех таких эпизодах. Так, общая сумма штрафа корпорации составила 15,2 миллиона рублей.

В августе компанию оштрафовали за неисполнение обязанностей иностранной компании, работающей на территории России. Google обязали выплатить семь миллионов рублей.

До этого Google оштрафовали почти на четыре миллиона рублей. Сообщалось, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании, распространяли персональные данные российских военных.