Google оштрафовали в России на миллионы рублей

Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 7 миллионов рублей
Евгения Наумова
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на миллионы рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

Google признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации»).

Суд назначил компании штраф в размере семи миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Google оштрафовали в России почти на четыре миллиона рублей. Причиной стало распространение на принадлежащем компании видеохостинге YouTube персональных данных российских военнослужащих.

Перед этим Google привлекли к административной ответственности в России за отказ ограничить доступ к публикациям о распитии алкоголя. Компанию обязали выплатить штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

