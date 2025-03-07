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12:09, 7 марта 2025Интернет и СМИ

Google оштрафовали в России из-за алкоголя

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jimin Kim / Globallookpress.com

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компании Google в несколько миллионов рублей из-за алкоголя. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что компанию признали виновной в нарушении части второй статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), регулирующую порядок ограничения к запрещенной в России информации. Так, Google не ограничил доступ к публикациям, которые содержали сведения о распитии алкоголя. Суд потребовал взыскать с корпорации 3,5 миллиона рублей.

Кроме того, Google обвинили также в нарушении статьи 13.41 КоАП, также регулирующей ограничение к запрещенным сведениям. Размер штрафа для компании составил 3,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что компанию оштрафовали на 3,8 миллиона рублей. Причиной послужила публикация роликов на видеохостинге YouTube, в которых озвучили инструкцию по сдаче в плен для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО).

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