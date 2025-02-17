Google оштрафовали в России за публикацию инструкции по сдаче в плен

Суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за инструкцию по сдаче в плен

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на несколько миллионов рублей за публикацию инструкции по сдаче в плен на принадлежащем компании видеохостинге YouTubе. Об этом сообщает ТАСС.

Google признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации»). Суд обязал компанию выплатить штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

Отмечается, что поводом стала публикация ряда видео на YouTubе, в том числе с инструкцией по сдаче в плен для российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

В январе стало известно, что Google оштрафовали в России на восемь миллиардов рублей. Как пояснили в суде, такое наказание назначили компании за уклонение от уплаты предыдущих штрафов.