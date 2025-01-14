Google оштрафовали в России на восемь миллиардов рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 8 млрд руб. за уклонение от уплаты штрафов

Суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на сумму более восьми миллиардов рублей за уклонение от уплаты предыдущих штрафов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Google LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания)», — говорится в сообщении. В суде отметили, что компании назначили штраф в размере 8 008 684 193 рублей.

В октябре 2024 года стало известно, что сумма иска российских телеканалов к Google выросла до двух ундециллионов рублей. В суде подчеркнули, что компании назначили такой штраф из-за отказа восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ на видеохостинге YouTube.

Суд в России неоднократно штрафовал корпорацию за нарушение законодательства. Причиной составления протоколов становились ролики на видеохостинге YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацией Вооруженных сил РФ.