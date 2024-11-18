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15:08, 18 ноября 2024Интернет и СМИ

Google оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал Google за неудаление запрещенной информации
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на миллионы рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Компании обвинили в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Google назначили наказание за неудаление запрещенной в России информации или интернет-страницы.

Размер штрафа для Google составил 3,8 миллиона рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал совет Google после иска на сумму два ундециллиона рублей. Он заявил, что компании не стоило ограничивать работу российских вещателей и указал, что Google стоит обратить внимание на эту ситуацию и исправить ее.

29 октября сообщалось, что сумма исков 17 российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей. В суде отметили, что такой штраф корпорации назначили из-за ее отказала восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ на YouTube.

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