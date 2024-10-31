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12:01, 31 октября 2024Интернет и СМИ

Песков дал совет Google после штрафа в два ундециллиона рублей

Песков о штрафе Google в 2 ундециллиона рублей: цифра исполнена символизма

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал иск к компании Google на два ундециллиона рублей. Его слова передает ТАСС.

«Насколько понимаю, эта сумма исполнена символизма», — заявил представитель Кремля. Он подчеркнул, что судебные требования отражают суть претензий российских компаний к Google.

Песков заявил, что корпорации не следовало ограничивать деятельность российских вещателей. Пресс-секретарь посоветовал руководству Google после получения подобных судебных требований обратить внимание на ситуацию и исправить ее.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал судебным курьезом иск к Google на два ундециллиона рублей. Он заявил, что выполнить подобные требования суда невозможно.

29 октября стало известно, что сумма исковых требований 17 российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей. В суде подчеркнули, что корпорации назначили такой штраф из-за ее отказа восстановить аккаунты российских каналов на видеохостинге YouTube.

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