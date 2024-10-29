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14:32, 29 октября 2024Интернет и СМИ

Аналитик назвал судебным курьезом иск к Google на два ундециллиона

Аналитик Муртазин: Google не будет выплачивать иск на два ундециллиона рублей

Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «360» прокомментировал иск к американской корпорации Google на два ундециллиона рублей, который подали российские телеканалы. По его мнению, компания не будет выплачивать такую сумму.

«Нет, конечно, потому что это выглядит как судебный курьез. Такого размера выплат нет нигде в мире», — заявил он.

Аналитик считает, что выполнить требование суда невозможно, поэтому «считать, что люди что-либо будут платить, как минимум смешно».

Муртазин уточнил, что это может привести к блокировке всех устройств и сервисов корпорации на территории России.

Сумма требований 17 российских телеканалов к американской корпорации Google достигла двух ундециллионов рублей. Изначально штраф был назначен из-за не выполнения компанией требования по восстановлению аккаунтов российских телеканалов на видеохостинге YouTube.

Ундециллион — единица с 36-ю нулями, два ундециллиона рублей эквивалентны двадцати дециллионам долларов.

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      Анастасия Волова
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