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00:37, 29 октября 2024Интернет и СМИ

Cумма требований телеканалов России к Google достигла двух ундециллионов рублей

РБК: сумма требований телеканалов РФ к Google составила два ундециллиона рублей

Фото: Hannah McKay / Reuters

Сумма требований 17 российских телеканалов к американской корпорации Google достигла двух ундециллионов рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.

В ходе судебного заседания, которое прошло в понедельник, 28 октября, судья отметил, что рассматривает «дело, в котором много-много нулей». Ундециллион — единица с 36-ю нулями, два ундециллиона рублей эквивалентны двадцати дециллионам долларов.

Данный штраф был назначен Google из-за того, что компания не выполнила требование по восстановлению аккаунтов российских телеканалов на видеохостинге YouTube. Согласно решению суда, после девяти месяцев с момента вступления требования в силу компании ежедневно начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей, а сумма штрафов удваивается каждую неделю.

Ранее российский блогер Сергей Брекотин подал в суд на компанию Google из-за удаления его YouTube-каналов. Речь идет о YouTube-каналах «Великоросс» и AfterShock.News, на которых выходили ролики о политике и реклама бренда одежды «Великоросс».

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