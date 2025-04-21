Суд в Москве признал Google виновной в публикации данных погибших бойцов ВС РФ

Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в разглашении личных данных российских военных, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. В суде сообщили, что сведения были опубликованы в одном из роликов, размещенных на видеохостинге YouTube.

«В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций поступили решения о признании информации, содержащей сведения, раскрывающие потери личного состава Вооруженных сил Российской Федерации в период проведения специальной операции, имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные, информацией, распространение которой в РФ запрещено», — сказано в тексте решения суда, цитату приводит ТАСС.

Таким образом, Google признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»). Суд назначил компании штраф в 3,8 миллиона рублей.

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В феврале Google оштрафовали за публикацию инструкции по сдаче в плен

В феврале стало известно, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на несколько миллионов рублей за публикацию инструкции по сдаче в плен на принадлежащем компании видеохостинге YouTubе. Поводом стала публикация ряда видео на YouTubе, в том числе с инструкцией по сдаче в плен для российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Google также признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации»). Наряду с этим суд обязал компанию выплатить штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

В Японии также обвинили Google в нарушении закона

Ранее в Японии Google обвинили в давлении на производителей смартфонов, от компании потребовали перестать нарушать законодательство.

По мнению японских чиновников, корпорация Google LLC вынуждала производителей смартфонов предустанавливать ее программное обеспечение. Так, еще в июле 2020 года Google потребовала от шести производителей, использующих ее операционную систему Android, предустанавливать приложение поиска Google и браузер Chrome, а также размещать их в определенных местах на главном экране. Эти контракты затрагивали как минимум 80 процентов Android-устройств, проданных в Японии.

Антимонопольщики считают, что Google, доминирующая на рынке онлайн-поиска, таким образом несправедливо препятствовала конкуренции. Компания, в свою очередь, назвала шаги японских властей «прискорбными», пообещала изучить полученное распоряжение и тщательно обдумать ответ.

Фото: Jimin Kim / Globallookpress.com

Google заподозрили в нанесении вреда тысячам компаний

В сентябре 2024 года сообщалось, что компания Google злоупотребила доминирующим положением. Продвигая собственные сервисы, она могла нанести ущерб тысячам британских разработчиков и рекламодателей, сообщило Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

Там пояснили, что Google «самостоятельно устанавливает предпочтения» на своей бирже рекламы, нанося вред конкуренции и, как следствие, рекламодателям и издателям. Компанию обвиняют в том, что она поставила конкурентов в невыгодное положение и не позволила им вести борьбу на равных условиях.

В свою очередь, Министерство юстиции США и Европейская комиссия начали отдельные расследования деятельности Google в сфере рекламных технологий.

В России взыскали с Google 13 миллиардов рублей штрафов

В конце марта стало известно, что Федеральная служба судебных приставов России взыскала с 2021 года с ООО «Гугл» (российская дочерняя компания Google) 13,4 миллиарда рублей — это 40 процентов от общей суммы штрафов за нарушение законодательства РФ.

Общая сумма взысканий, которые были наложены на компанию Google LLC, составляет 32,8 миллиарда рублей. Отмечалось, что на тот момент из них не было оплачено 19,5 миллиарда. По данным ведомства, добровольно компания оплатила штрафы только на 6 миллионов рублей в 2021 году и еще 6 миллионов в 2022-м.