Еще одна страна обвинила Google в нарушении законов

Kyodo: В Японии Google обвинили в давлении на производителей смартфонов

Японское антимонопольное ведомство потребовало, чтобы транснациональная корпорация Google LLC прекратила нарушать законодательство и перестала оказывать давление на производителей смартфонов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По мнению японских чиновников, техногигант вынуждал производителей смартфонов предустанавливать его программное обеспечение. Так, еще в июле 2020 года Google потребовала от шести производителей, использующих ее операционную систему Android, предустанавливать приложение поиска Google и браузер Chrome, а также размещать их в определенных местах на главном экране. Отмечается, что эти контракты затрагивали как минимум 80 процентов Android-устройств, проданных в Японии.

Антимонопольщики считают, что Google, доминирующая на рынке онлайн-поиска, таким образом несправедливо препятствовала конкуренции. Компания, в свою очередь, назвала шаги японских властей «прискорбными», пообещала изучить полученное распоряжение и тщательно обдумать ответ.

Ранее Google уже обвиняли в злоупотреблении доминирующим положением. В начале сентября прошлого года стало известно, что эта компания могла нанести ущерб тысячам британских разработчиков и рекламодателей, продвигая собственные сервисы. А в августе 2024 года в США Министерство юстиции даже задумалось о разделе корпорации Google ввиду того, что ее признали монополистом на рынке поисковых систем и интернет-рекламы.