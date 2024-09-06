Google заподозрили в нанесении вреда тысячам компаний

CMA: компания Google злоупотребила доминирующим положением

Компания Google злоупотребила доминирующим положением — продвигая собственные сервисы, она могла нанести ущерб тысячам британских разработчиков и рекламодателей. Об этом сообщило Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

В регуляторе полагают, что Google «самостоятельно устанавливает предпочтения» на своей бирже рекламы, нанося вред конкуренции и, как следствие, рекламодателям и издателям. Компанию обвиняют в том, что она поставила конкурентов в невыгодное положение и не позволила им вести борьбу на равных условиях.

В свою очередь, Министерство юстиции США и Европейская комиссия начали отдельные расследования деятельности Google в сфере рекламных технологий.

Ранее выяснилось, что корпорация Apple последние десять лет тесно сотрудничала с государственными органами различных стран. Речь идет о том, что она соглашалась передавать им ту или иную информацию о пользователях. Ею было одобрено 82 процента запросов о раскрытии данных.

До этого в США было доказано существование программы, которая может прослушивать телефоны и другие гаджеты пользователей для дальнейшего показа рекламы. Соответствующий инструмент соорудили специалисты медиаконгломерата Cox Media Group (CMG). Его клиентами были Google, Amazon и другие гиганты.