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17:33, 6 сентября 2024Экономика

Google заподозрили в нанесении вреда тысячам компаний

CMA: компания Google злоупотребила доминирующим положением

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Компания Google злоупотребила доминирующим положением — продвигая собственные сервисы, она могла нанести ущерб тысячам британских разработчиков и рекламодателей. Об этом сообщило Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

В регуляторе полагают, что Google «самостоятельно устанавливает предпочтения» на своей бирже рекламы, нанося вред конкуренции и, как следствие, рекламодателям и издателям. Компанию обвиняют в том, что она поставила конкурентов в невыгодное положение и не позволила им вести борьбу на равных условиях.

В свою очередь, Министерство юстиции США и Европейская комиссия начали отдельные расследования деятельности Google в сфере рекламных технологий.

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Ранее выяснилось, что корпорация Apple последние десять лет тесно сотрудничала с государственными органами различных стран. Речь идет о том, что она соглашалась передавать им ту или иную информацию о пользователях. Ею было одобрено 82 процента запросов о раскрытии данных.

До этого в США было доказано существование программы, которая может прослушивать телефоны и другие гаджеты пользователей для дальнейшего показа рекламы. Соответствующий инструмент соорудили специалисты медиаконгломерата Cox Media Group (CMG). Его клиентами были Google, Amazon и другие гиганты.

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      Кирилл Луцюк
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