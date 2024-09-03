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13:58, 3 сентября 2024Наука и техника

Пользователей смартфонов научились прослушивать для показа рекламы

404 Media: создана программа, прослушивающая смартфоны ради рекламы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В США доказали существование программы, которая может прослушивать телефоны и другие гаджеты пользователей для дальнейшего показа рекламы. Об этом сообщает издание 404 Media.

Инструмент создали специалисты американского медиаконгломерата Cox Media Group (CMG), они собирались использовать его для настройки рекламных кампаний. В числе клиентов CMG были указаны Google, Amazon, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и другие компании. О программе впервые стало известно в декабре 2023 года, а летом журналисты 404 Media получили доступ к внутренней презентации.

Инструмент получил название «Активная прослушка» (Active Listening). В презентации говорится, что система может использовать смартфоны и прочие устройства, фиксируя данные в реальном времени. Собранную информацию сервис объединяет с поведенческими данными для настройки более точных рекламных кампаний. Система на базе искусственного интеллекта (ИИ) также способна анализировать цифровой след пользователя, оставленный им в интернете.

В описании Active Listening не говорится, каким образом система собирает данные. В презентации указаны тарифы на использование сервиса: за 100 долларов в сутки он может собирать информацию о пользователях в радиусе 15 километров, за 200 долларов — 35 километров.

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В презентации CMG говорится, что компания «сотрудничает с лучшими» — Google, Amazon и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta). Однако неизвестно, использовали ли перечисленные компании новый инструмент прослушки.

После того как журналисты 404 Media запросили комментарий у Google, в корпорации заявили, что исключили Cox Media Group из списка рекламных партнеров. В Amazon опровергли связь с CMG. В Meta ответили, что запустили внутреннее расследование. В Cox Media Group проигнорировали запрос.

В июле член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин раскрыл признаки прослушки смартфона. По его словам, к ним относятся быстрое перегревание телефона, а также шумы и эхо во время звонка.

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      Андрей Ставицкий
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