Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:44, 26 июля 2024Наука и техника

Россиянам раскрыли признаки прослушки на телефоне

Депутат Немкин: перегревание телефона, шумы и эхо являются признаками прослушки

Фото: Aleksandra Pogiba / News.ru / Global Look Press

Быстрое перегревание телефона, а также шумы и эхо во время звонка являются признаками прослушки. Детали раскрыл член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается, или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО. Эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам», — сказал Немкин.

Депутат посоветовал россиянам обратить внимание на расход мобильных данных. Он подчеркнул, что шпионские программы передают собранную информацию через интернет владельцу ПО.

Ранее руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов раскрыл схему мошенников по перехвату звонков и СМС. По его словам, есть несколько способов получить доступ к телефонным звонкам и СМС-сообщениям. В частности, прослушка телефона с помощью перехвата и декодирования GSM-трафика.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе увидели признаки подготовки России к нападению на НАТО. Альянс начал разрабатывать секретные оборонные планы

      Обвиненная в оргиях с коллегами тюремщица рассказала о разрушенной жизни

      Секс-коуч рассказала о влиянии сна без одежды на оргазмы

      Названа скрытая причина выхода Байдена из президентской гонки

      В Китае уличили Запад в осложнении конфликта на Украине

      У червей-паразитов обнаружили касту солдат

      В США заявили о запятнанной репутации Байдена

      Раскрыт план Китая относительно американских выборов

      Бывшая жена Венсана Касселя позагорала топлес на пляже

      На Украине приостановили добычу угля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше