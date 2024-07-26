Россиянам раскрыли признаки прослушки на телефоне

Депутат Немкин: перегревание телефона, шумы и эхо являются признаками прослушки

Быстрое перегревание телефона, а также шумы и эхо во время звонка являются признаками прослушки. Детали раскрыл член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается, или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО. Эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам», — сказал Немкин.

Депутат посоветовал россиянам обратить внимание на расход мобильных данных. Он подчеркнул, что шпионские программы передают собранную информацию через интернет владельцу ПО.

Ранее руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов раскрыл схему мошенников по перехвату звонков и СМС. По его словам, есть несколько способов получить доступ к телефонным звонкам и СМС-сообщениям. В частности, прослушка телефона с помощью перехвата и декодирования GSM-трафика.