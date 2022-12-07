Раскрыта схема мошенников по перехвату звонков и СМС

Киберэксперт Степанов: мошенники перехватывают звонки и СМС с помощью поддельной станции

Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл новую схему мошенников по перехвату звонков и СМС.

По словам Степанова, есть несколько способов получить доступ к телефонным звонкам и СМС-сообщениям. В частности, прослушка телефона с помощью перехвата и декодирования GSM-трафика, для сканирования и расшифровки которого требуется несколько инструментов.

Помимо этого, злоумышленники могут вмешаться в работу GSM-сети через поддельную базовую станцию — это применяется довольно часто. Киберэксперт подчеркнул, что мошенники крайне редко используют эксплуатацию уязвимости протокола SS7, доступ к которому который могут получить у операторов. Степанов посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию.

Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков назвал способ ускорить работу смартфона. По словам Кускова, стоит «избавиться от мусора», хранящегося в памяти устройства — удалить ненужные программы и материалы для того, чтобы приложения открывались оперативно.